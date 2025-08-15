AK Parti Aydın’da Büyük Katılım Sevinci

Aydın’da siyasi arenada önemli bir gelişme yaşandı. AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katıldığını duyurdu. Erdem, yaptığı basın açıklamasında bu katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Birlikten güç doğar” inancıyla hareket ettiklerini vurguladı.

AK Parti’nin 14 Ağustos 2001’de “Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyerek yola çıktığını hatırlatan Erdem, partinin millet iradesini her zaman en üstte tuttuğunu, vesayet zincirlerini kırdığını ve siyaseti milletin emrine verdiğini söyledi. Erdem, “Bu dava şahıslar için değil, 85 milyonun huzuru, refahı ve onuru için vardır” dedi.

Belediyeciliğin AK Parti’nin güçlü alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Erdem, Özlem Çerçioğlu’nun yerel yönetimdeki tecrübesi ve halkla kurduğu bağın, partinin vizyonu ve güçlü belediyecilik anlayışıyla birleşerek Aydın’a değer katacağını ifade etti.

Aynı gün Yenipazar, Söke ve Sultanhisar belediye başkanlarının da AK Parti’ye katıldığını açıklayan Erdem, “Bu güç birliği Aydın’ın geleceği için büyük bir adımdır. Bu kapı, ülkemize ve medeniyetimize hizmet etmek isteyen herkese açıktır” dedi.

Erdem, “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” ilkesiyle hareket ettiklerini belirterek, “Ayrılık yok, birlik var. Ötekileştirme yok, kucaklaşma var. Dar hesaplar yok, büyük Türkiye ideali var” ifadelerini kullandı.

Son olarak yeni katılımcılara “Hoş geldiniz” diyen Mehmet Erdem, gelişmenin Aydın için hayırlı olmasını diledi.