“YER ARIYORSAN ÜNİVERSİTE RAPORLARINA BAK!

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Dilaver Kişili kentte sorun olan katı atık bertaraf tesisi konusunda yeterli çalışma yapmayan belediyeyi eleştirdi. Kişili, “Belediye Başkanı Cemil Tugay yer arıyorsa bilimsel destek aldığı ve belediyenin yıllarca ortak çalıştığı üniversitelerin raporlarını iyi okusun. İzmir’de en uygun yerin Bornova ve Kemalpaşa arasındaki eski taş ocakları arazilerinin olduğunu görecektir. Karşıyaka Yamanlar’da ortaya atılan su kaynakları meselesi de gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın geçmişten gelen sorun ve problem gibi anlattığı çöp tesisi meselesinde enkaz edebiyatı yapmayı bırakması gerektiğini söyleyen AK Partili Kişili İzmir’i kesintisiz 20 yıl CHP’li belediyecilik anlayışının yönettiğini vurguladı. Kentte büyük yaşamsal sorunlara neden olan atık ve çöp meselesinde topu bakanlıklara ve hükümete atmanın bahane olduğunu vurgulayan Kişili, belediyelerin su faturalarını şişiren katı atık bedeli tespitinde aynı duyarlılığı göstermediğini ve fahiş fiyatları meclis gündemlerine almak istediklerini anlattı.

AK Partili Kişili şunları söyledi:

“İzmir ne yazık ki yıllardır çöp, katı atık, koku gibi çevre felaketleriyle gündeme geliyor. Bir yandan susuzlukla boğuşan İzmirliler diğer yandan en temel konu olan temizlik konusunda sınıfta kalan belediyecilik anlayışına maruz kalıyor. Katı atık bertaraf tesisine yönelik palyatif çözümler yerine toptan anlayışla konuya yaklaşması gereken belediye yönetimi ne yazık ki en başta kendi partisine mensup belediye başkanlarını ikna edemiyor. Belediyeleri ve meclislere bilgi verip sorunun çözümünü masaya yatırması gereken anlayış adeta kaptı kaçtı zihniyetinde farklı yerlerde arazi peşinde koşuyor.

Çiğli’de yıllardır vahşi depolama yapılan Harmandalı için verilen “döküm yapılamaz” yönündeki mahkeme kararının arkasından dolanmayı çözüm yolu olarak gören Büyükşehir yönetimi artık bilimsel verilerle çalışmaları hızlandırmalıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çöpleri dökeceği yer Menemen’in tarım arazileri değildir. Tarım ve hayvancılığın öne çıktığı, fıstık başta olmak üzere birçok tarımsal ürüne ev sahipliği yapan köyleri baskı altına almaya çalışan anlayışın sonuçları ne olursa olsun karşısında duracağız.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a önerimiz; belediyenin yıllardır danışmanlık ve bilimsel destek aldığı üniversitelerin raporlarını okumasıdır. Belediyeye verilen birçok raporda; katı atık bertaraf tesisi için en uygun yerin Kemalpaşa ve Bornova bölgesindeki eski taş ocakları olduğu vurgulanmıştır. Dönemin geçmiş belediye başkanlarının da çağrıları, arazinin uygunluğuna yönelik söylemleri arşivlerde durmaktadır.

Sayın Cemil Tugay’ın bir dönem yönettiği Karşıyaka’da daha önce Büyükşehir tarafından yapılmak istenen Yamanlar’daki tesisin teknik olarak bir sorunu bulunmamaktadır. Belediye yönetiminin sızdırmazlık raporu alarak geçmişte son işlemleri tamamladığı arazide olduğu söylenen su kaynakları konusu gerçeği yansıtmamaktadır. Yamanlar’daki Karagöl Tabiat Parkı gibi su kaynaklarına kilometrelerce uzak olan arazi Karşıyaka Belediyesi’nin şantiye tesislerinin üst kısımlarında yer almakta, ulaşım açısından da sorun teşkil etmeyecek konumdadır. Su kaynakları ve suyun kullanımı konusunda mangalda kül bırakmayan Sayın Tugay’ın İZSU tarafından yapılması gereken Bostanlı Barajı’na ilişkin varsa fikri kamuoyu tarafından merak edilmektedir. Her fırsatta sorumluluğu DSİ gibi güzide kurumlara yükleyen Tugay’ın kendi kurumlarının kitapçıklarında yer alan projeleri okuması da elzemdir”