AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, partililerin yoğun katılımıyla Aliağa Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda teşkilat faaliyetleri değerlendirilirken, Türkiye Yüzyılı vizyonuna dair mesajlar verildi.



“Bu dava büyük bir yürüyüştür”

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Demir, teşkilatın bugüne kadar verdiği emeğe teşekkür etti. Demir, “AK Parti sadece bir siyasi yapı değil, büyük bir davanın adıdır. Görevimiz ne olursa olsun, bu misyona sahip çıkmak en önemli sorumluluğumuzdur,” ifadelerini kullandı.

Demir ayrıca muhalefet partilerine yönelik eleştirilerde bulunarak, “AK Parti, hizmet odaklı siyasetin simgesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefiyle yolumuza devam ediyoruz,” dedi.

“Samimiyetle sahadayız”

AK Parti Aliağa İlçe Teşkilat Başkanı Bahattin Dikici de konuşmasında göreve geldikleri süreçte yapılan çalışmaları aktardı. Üye kazanım süreçlerinden sosyal etkinliklere kadar birçok alanda aktif olduklarını belirten Dikici, “Ramazan ve köy programlarına yeniden ağırlık verdik. Sahada samimiyetle yer alıyor, gönüllere dokunuyoruz,” dedi.

“Kadının gücü, toplumun gücüdür”

Kadın Kolları Başkanı Tülay Günal ise hane ziyaretleri, esnaf buluşmaları, aşure etkinlikleri gibi sosyal faaliyetlerin kadın kolları öncülüğünde sürdürüldüğünü belirtti. Günal, “Kadının güçlü olduğu toplum güçlüdür. Türkiye Yüzyılı vizyonunu ilçemizin her noktasına taşıyoruz,” şeklinde konuştu.

Yoğun katılım

Toplantıya AK Parti İzmir İl Teşkilat Başkanı Rahmi Taştan, İl Teşkilat Başkan Yardımcıları, Yerel Yönetim ve Kadın Kolları yöneticileri, ilçe eski başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Toplantı karşılıklı istişare ve değerlendirmelerle sona erdi.