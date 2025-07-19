İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menderes Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Seyhan Müşerref Kuralı, Olivelo Yaşayan Parkı’nın doğa dostu yaşam kültürünü temsil ettiğini belirtti. Kuralı, TBMM’de zeytinlik alanların madenciliğe açılmasına yönelik düzenlemelere de sert tepki gösterdi.



Doğaya ve üretime saygılı örnek proje: Olivelo

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısında gündem dışı söz alan CHP’li Seyhan Müşerref Kuralı, Güzelbahçe Yelki’deki Olivelo Yaşayan Parkı’nın yalnızca bir doğal alan değil, aynı zamanda doğayla uyumlu üretim kültürünün yaşatıldığı örnek bir yaşam alanı olduğunu vurguladı.

Olivelo’nun, İzmir Yarımadası’na özgü erkenci zeytin ağaçları ve doğal döngülerle bütünleşen yapısıyla EuroVelo bisiklet rotalarına entegre edildiğini hatırlatan Kuralı, bu projenin aynı zamanda çevreci ulaşımı da teşvik ettiğini söyledi.

Ziyaretçiler doğayla iç içe deneyimler yaşıyor

Olivelo’yu ziyaret eden yurttaşların; kuş gözleminden endemik bitki keşfine, çağıl yapımından zeytinciliğe kadar birçok faaliyeti deneyimlediğini belirten Kuralı, “Burada doğa dostu üretimlerin, su kaynaklarının izinin sürüldüğü yerinde gözlemler yapılabiliyor,” dedi.

“Zeytin ağacı, bu toprakların kimliğidir”

TBMM’de görüşülen yasa maddeleriyle zeytinlik alanların maden faaliyetlerine açılmasının önünü fiilen açan düzenlemelere tepki gösteren Kuralı, bu adımların sadece doğayı değil; kırsal yaşamı, kültürü ve üretimi tehdit ettiğini ifade etti.

“Zeytin yalnızca bir ağaç değil; Anadolu’nun, Ege’nin kültürüdür, kimliğidir. Bugün kamu yararı denilerek taş ocağına çevrilen her zeytinlik, geleceğimizden çalınmış bir parçadır,” dedi.

“Toprak da, su da bittiğinde…”

Kuralı, doğa temelli yaşam alanlarının büyütülmesi gerektiğini belirterek, sözlerini şu cümlelerle tamamladı:

“Bugün bir tercih yapılacaksa, bu tercih maden ocağından yana değil, zeytin dalından yana olmalıdır. Çünkü toprak da, su da bittiğinde, paranın yenilemeyen bir şey olduğunu acıyla anlayacağız. Olivelo gibi projeler bu yüzden çok kıymetlidir.”