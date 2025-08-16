90 dakikadan çıkarma kararı eleştirildi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, İZBAN’ın 90 dakikadan çıkarılması önergesine ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, kararı aceleci ve yanlış olarak nitelendirdi. Yıldız, “Tek taraflı bir irade beyanıyla 90 dakikadan çıkarıyorsunuz. Bu karar hukuka aykırıdır ve yönetim kurulu kararı yoktur” dedi.

İzmirli vatandaşların mağduriyetine dikkat çekildi

Yıldız, İZBAN’ı günde 225 bin kişinin kullandığını vurgulayarak, önergenin İzmirli vatandaşların ulaşımını belirsiz bir duruma soktuğunu belirtti. “İZBAN’ın nasıl işleyeceği net değil. İnsanlar 90 dakikadan faydalanamadığı için ESHOT’a yöneliyor ama sistem bu değişikliği takip edemiyor” ifadelerini kullandı.

Mali sorunlar ve geçmiş yönetim kararları hatırlatıldı

AK Parti Grup Başkanvekili, geçmişte yapılan sermaye artırımı eksiklikleri ve ödemelerin yapılmamasının bugünkü sorunların kaynağı olduğunu belirtti. Yıldız, “Yaklaşık 185 milyon TL halen ödenmedi. Sorun geçmişten gelen eksik ödemelerden kaynaklanıyor” dedi.

Yönetim süreci ve eksiklikler eleştirildi

Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve İZBAN yönetiminde yeterli çalışmaların yapılmadığını, önergenin hukuki temeli olmadığını söyledi. “Yönetim Kurulu kararı olmadan uygulama yapılamaz. Bu karar hem hukuken hem işlevsel açıdan eksik” dedi.

Çözüm beklentisi ve vatandaşın hakları

AK Parti olarak İZBAN sorununu masada çözmek için tartışmalar yürüttüklerini vurgulayan Yıldız, “Bugün getirdiğiniz çözümle İZBAN’ı batağa mı sürüklüyorsunuz, İzmirliyi bilinmezliğe mi götürüyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Kararın komisyona iadesini talep ettiklerini belirten Yıldız, İzmirli vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini ifade etti.