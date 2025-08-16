Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçişi eleştirildi

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek AK Parti’ye geçmesini eleştirdi. Özkan, “Bu karar, hayırlı bir karar değil. Özlem Hanım Türk siyasi tarihinde geçmişte ne yapmış olursa olsun çok kötü anılacak” dedi. Özkan, Çerçioğlu’nun Aydın’daki seçim çalışmaları ve halktan aldığı oyları göz önüne alarak verdiği kararın siyasette olumsuz yankı uyandıracağını belirtti.

İstanbul belediyelerine yönelik operasyonlar eleştirildi

Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gerçekleştirilen 9. Dalga operasyonlar ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in gözaltına alınmasını FETÖ taktiklerinin uygulanması olarak nitelendirdi. Özkan, “Mali suçlamalar belgelenmiş olsa da gözaltılar, özgür bir hukuk anlayışına uygun değil. Türkiye için bu tür operasyonlardan güzel sonuç çıkmaz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yönetiminde büyük sorunlar yaşanıyor

Türkiye’de yönetim zafiyetine dikkat çeken Özkan, “Ülke savruluyor, eğitim, sağlık, orman ve enerji yönetiminde ciddi aksaklıklar var. İktidar sadece kendini kurtarma telaşında. Hukuk ve devlet mekanizması muhalifleri susturmak için araç hâline geldi” dedi.

Cezaevindeki belediye başkanlarının durumu ele alındı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın sağlık durumuna rağmen cezaevinde tutulmasına tepki gösteren Özkan, hukukun intikam aracı hâline gelmesinin zulme dönüştüğünü belirtti. Özkan, “Cezaevinde tutulmaları, adil yargılanmalarını engelliyor ve insan haklarına aykırı” dedi.

Orman yangınlarına tepki gösterildi

Özkan, Türkiye’deki orman yangınlarını “cinayete dönüşen yangınlar” olarak nitelendirdi. Orman yönetimindeki eksiklikleri eleştiren Özkan, yangın söndürme araçlarının etkin kullanılmadığını ve ihalelerde yandaş politikalarının uygulandığını ifade etti.