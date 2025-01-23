AK Parti, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınının tüm yönleriyle araştırılması için harekete geçti. Önerge Meclis Başkanlığı’na sunuldu.
Yangının sebepleri araştırılacak
Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya’da yaşanan otel yangını, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yangının nedenleri, sorumluların tespiti ve alınacak önlemlerle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması amacıyla AK Parti, önergesini Meclis Başkanlığı’na sundu.
Araştırma önergesinde dikkat çeken maddeler
Önerge kapsamında şu konulara vurgu yapıldı:
- Yangının tüm yönleriyle incelenmesi.
- Olası ihmallerin ve sorumluların belirlenmesi.
- Otel ve benzeri yapıların yangın güvenliği standartlarının gözden geçirilmesi.
- Benzer olayların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması.
AK Parti grubu, önergesinde bu tür olayların tekrarlanmaması adına kapsamlı bir araştırma yapılmasının önemine dikkat çekti.
Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek
Hazırlanan önergenin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. Önergenin kabul edilmesi durumunda Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak ve yangının sebepleri ile alınacak önlemler detaylı bir şekilde incelenecek.