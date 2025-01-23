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Hazırlanan önergenin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. Önergenin kabul edilmesi durumunda Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak ve yangının sebepleri ile alınacak önlemler detaylı bir şekilde incelenecek.

AK Parti grubu, önergesinde bu tür olayların tekrarlanmaması adına kapsamlı bir araştırma yapılmasının önemine dikkat çekti.

Önerge kapsamında şu konulara vurgu yapıldı:

Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya’da yaşanan otel yangını, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yangının nedenleri, sorumluların tespiti ve alınacak önlemlerle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması amacıyla AK Parti, önergesini Meclis Başkanlığı’na sundu.

AK Parti , Bolu Kartalkaya ’da meydana gelen otel yangınının tüm yönleriyle araştırılması için harekete geçti. Önerge Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

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