Ege Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonunun (EGİFED) genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu belirlendi.

Bin 500’ü aşkın üyesiyle bölgenin en geniş tabanlı genç iş insanları ağı olan EGİFED'in başkanlığına Alp Avni Yelkenbiçer seçildi.

Bin 500’ü aşkın üyesiyle bölgenin en geniş tabanlı genç iş insanları ağı olan EGİFED Genel Kurulu'nda, derneklerin dayanışma ve iş birliği ile bölgesel kalkınmaya olan katkısının daha da artırılması gerektiği vurgulandı.

Ege’nin tarım, sanayi ve turizmdeki güçlü altyapısını daha ileriye taşımak için ortak projeler geliştirilmesi, inovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi, bölge ekonomisinin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmada kritik önem taşıdığı ifade edildi.