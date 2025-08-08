AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediye Meclisi’nde kabul edilen zam tarifesinin iptali için yargı yoluna başvurdu. Başdaş, zamları “düpedüz soygun” olarak nitelendirerek, karara karşı güçlü bir duruş sergilediklerini açıkladı.

Konak Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilen zamlar, Cumhur İttifakı tarafından sert şekilde eleştirildi. AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş, İzmir Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, Konak halkının yeni bir "tarife zulmü" ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

Başdaş, Konak’ın 30 yıldır CHP yönetiminde olduğunu, yüksek bütçesine rağmen halkın hizmet alamadığını söyledi. Mahallelerde çöp dağları, bozuk yollar ve altyapı sorunlarının devam ettiğini ifade eden Başdaş, belediyenin 1,5 yıl içinde borcunun 700 milyon TL’den 2 milyar TL’ye çıktığını vurguladı. Hizmetin azalmasına rağmen fahiş zamların yapıldığını kaydetti.

Konak’tan son 16 yılda 90 bin kişinin göç ettiğini aktaran Başdaş, ekonomik sıkıntı içindeki esnafın bu zamlarla nefes alamaz hale geldiğini belirtti. 7 Ağustos’ta yapılan zamların yüzde 400’e varan oranlarda olduğunu dile getiren Başdaş, bu zamlara “fiyat düzenlemesi değil, düpedüz soygun” dedi.

Başdaş, Cumhur İttifakı olarak bu zamlara karşı mücadele edeceklerini ve idari mahkemeye iptal başvurusu yaptıklarını açıkladı. Konak halkının hakkını savunacaklarını vurgulayan Başdaş, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve zamlara oy veren meclis üyelerine çağrıda bulunarak, kararlarından geri dönmelerini istedi.