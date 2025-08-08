Hatay Milletvekili Yıldırım Kara’dan Samandağ’da yaşanan olaylara sert tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Katip Üyesi Nermin Yıldırım Kara, Samandağ ilçesinde son günlerde art arda yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Deprem sonrası yeniden inşa sürecinde olan Hatay'da, TOKİ şantiyelerinde çalışan bazı kişilerin karıştığı olaylara dikkat çeken Yıldırım Kara, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyarak İçişleri Bakanlığı'na soru önergesi sundu.

“Şiddet olayları gelenek hâline gelmesin”

Açıklamasında, son haftalarda Samandağ’da yaşanan bazı olayları örnek gösteren Yıldırım Kara, şunları söyledi:

“Hatay, deprem sonrasında birçok sorunu yine hep birlikte yaşıyor. Konutlar yapılıyor fakat bu konutların yapımı aşamasında özellikle TOKİ çalışanlarından ve TOKİ’deki kamyon şoförleriyle alakalı çok sayıda şikâyet alıyoruz.”

Yıldırım Kara, geçtiğimiz haftalarda Samandağ’da üç çocuklu bir babanın bir kavgaya müdahale etmek isterken yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, Hızır Bey Türbesi’nde gençler arasında çıkan son kavganın da bıçaklı olaylara dönüştüğünü ifade etti.

Milletvekili Kara, yetkililere şu çağrıda bulundu:

“Bunlar bir gelenek hâline gelmesin. Hatay’da taş ocaklarında, bu TOKİ şantiyelerinde çalışan kamyon şoförlerinin yarattığı teröre artık dur deyin. İstenmeyen görüntülere ve can kayıplarına sebebiyet vermemek için mülki idare amirlikten, valilikten ve kolluktan gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyorum.”

Soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı

CHP’li Kara, olaylara ilişkin detayların ve alınan önlemlerin kamuoyuyla paylaşılması amacıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması talebiyle şu soruları yöneltti:

7 Ağustos ve 22 Temmuz tarihlerinde Samandağ Hz. Hızır Parkı’nda meydana gelen olayların detayları nedir? TOKİ çalışanlarının bıçak çektiği iddiası doğru mudur?

Gözaltına alınan iki TOKİ şantiye çalışanı hakkında hangi adli işlemler yapılmıştır? Bu kişilerin gözaltı süreci ve sonrasındaki durumları nedir?

Samandağ’da TOKİ şantiyelerinde çalışan işçilerin güvenliği ve denetimi nasıl sağlanmaktadır? Olası taşkınlıkların önlenmesine yönelik hangi yaptırımlar uygulanmaktadır?

Halkın ortak kullanımına açık Hz. Hızır Parkı gibi alanlarda güvenliğin sağlanması için ne gibi ek önlemler alınmıştır? İçişleri Bakanlığı benzer olayların tekrar etmemesi için hangi adımları atacaktır?

Vatandaş güvenliği için çağrı yaptı

Yıldırım Kara, deprem sonrası psikolojik ve toplumsal baskı altında olan Hatay halkının huzurunun bozulmaması gerektiğini vurgularken, yerel halkın taleplerinin ve hassasiyetlerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti. Şiddet olaylarının tekrar etmemesi için daha güçlü denetim ve etkin kolluk uygulamaları çağrısında bulundu.