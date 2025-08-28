AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Beyoğlu mitingindeki açıklamalarını eleştirerek sert sözlerle yüklenmişti. İnan, Özel’in konuşmalarını “yargıya meyhane diliyle meydan okuma” olarak nitelendirerek siyasetin değil tükenmişliğin göstergesi olduğunu söyledi.

“Silivri rantçılarına rehin düşmüş bir genel başkan”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnan, Özel’in geçmişteki kongre süreci ve gösterdiği tutumları da eleştirdi. İnan, şu ifadeleri kullandı:

“Yargıya meyhane diliyle meydan okumak siyasetin değil, tükenmişliğin göstergesidir. Özgür Özel, Silivri rantçılarına rehin düşmüş bir genel başkan. Gün içinde saatlik ruh değişimleri yaşayan, geceleri yalnız kalınca çocuk gibi ağlayan bir profil… Şaibeli kongreden çıkan, şaibeli isimlerin sözcülüğünü yapan bir tabloyla karşı karşıyayız.”

Siyasi gerilim tırmanıyor

AK Parti ile CHP arasında artan gerilim, Özel’in mitinglerdeki sert söylemleriyle yeniden gündeme geldi. İnan’ın açıklamaları, partiler arasındaki karşılıklı eleştirilerin dozunu yükseltirken, önümüzdeki günlerde siyasi tartışmaların devam etmesi bekleniyor.