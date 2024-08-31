İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cezaevinde ziyaret ettiği Dilruba Kayserilioğlu'na dair açıklamaları, AK Parti tarafından sert bir şekilde eleştirildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, isim vermeden Özgür Özel'i hedef alarak, protokolde hakaret içeren bir kişinin ağırlanmasını kabul edilemez bulduğunu ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Siyasi partiler ve siyasetçiler milletimize hizmet noktasında rekabet siyaseti ile yarışmalıdır, husumet siyasetinin destekçisi olmamalıdır. Siyasal eleştiri, siyasetin asli dinamiklerindendir. Her türlü siyasi eleştirinin muhatabı siyasi partiler ve siyasetçiler olmalıdır. Siyasi tercihlerinden dolayı vatandaşlarımızın hedef alınması demokratik değildir ve kabul edilemez. Vatandaşlarımıza hakaret eden kişilerin protokolde ağırlanması sorumlu bir siyaset anlayışı olmadığı gibi, demokratik bir tutum da değildir" ifadelerini kullandı.