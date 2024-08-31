Efes Selçuk’ta 30 Ağustos Fener Alayı Ve Emre Fel Konseriyle Kutlandı

Efes Selçuk, 30 Ağustos Zaferi’nin 102. yılını büyük bir coşkuyla kutladı. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törenle başlayan kutlamalar, Fener Alayı ve Emre Fel konseriyle tüm kente yayılan bir şölene dönüştü. Etkinlikler boyunca Selçuklular, milli duygularını bir kez daha güçlü bir şekilde yaşadı.

Resmi tören ve şehitlik ziyareti

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törenle başladı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından protokol üyeleri çelenk sunumunu gerçekleştirdi. Törenin ardından Selçuk İlçe Şehitliği’ni ziyaret eden katılımcılar, şehitlerin anısına saygı duruşunda bulundu.

Fener alayı ve konserle şenlenen kent

Resmi törenin ardından Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Fener Alayı etkinliğiyle kutlamalar devam etti. Atatürk Anıtı’ndan başlayan Fener Alayı'nda, her yaştan Selçuklu, bayraklar ve marşlar eşliğinde kent sokaklarında yürüdü. Belediye bando takımının da eşlik ettiği kortejde coşku dolu anlar yaşandı.

Fener Alayı'nın ardından Pazar Yeri'nde düzenlenen konserde, genç kuşağın sevilen sanatçısı Emre Fel sahne aldı. Emre Fel, kendi şarkılarının yanı sıra nostaljik eserler de seslendirerek dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Başkan Sengel’den duygu yüklü konuşma

Konser sırasında sahneye çıkan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sanatçı Emre Fel’e teşekkür ederek şunları söyledi: “30 Ağustos Zafer Bayramı’ndan önce konserde kimi çıkartalım diye sorduk. Kentimizdeki büyük bir genç kitle Emre Fel dedi. Hatta sadece Efes Selçuk’tan değil İzmir’den de gençler sizi görmek istediler. Şimdi anlıyorum ki bütün şarkılarınız ile beraber çok coşkulu bir konser oluyor. Müziğiniz daim olsun.”

Başkan Sengel ayrıca, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için çevre ilçelerden de birçok ziyaretçinin geldiğine dikkat çekerek, tüm katılımcılara ve Efes Selçuk halkına teşekkür etti. “Zafer bizim olacak. Zafer Cumhuriyet’in olacak” diyerek bayramın anlam ve önemine vurgu yapan Sengel, katılımcıların Atatürk sevgisini dile getirdi.

102 yıllık zaferin anlamı

102 yıl önce verilen büyük mücadelenin önemine değinen Başkan Sengel, “Bundan tam 102 yıl önce bir çift mavi göz o kadar kararlıydı ki bu memleketin her karış toprağı için canı pahasına mücadele edenlerle birlikte bu topraklarda şu an özgürce, bağımsız bir şekilde yaşamamıza vesile oldular. Korkmadılar, kararlıydılar. Bir inançları vardı, o da vatan sevdasıydı” ifadelerini kullandı. Sengel, Atatürk’e ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan herkesi alkışladığını belirterek, daha eşit, daha özgür, daha çağdaş bir Türkiye hedefini vurguladı.