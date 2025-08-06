Kamu kurumlarında üst düzey yetkililere ait e-imzaların kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlendiği skandalın ardından AK Parti cephesinden ilk resmi açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, ilgili yapı için “devlet içerisinde yuvalanan bir çete” ifadesini kullanarak, bu yapıların tespit edildiğini ve tasfiye sürecinin başladığını duyurdu.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından gazetecilerin karşısına geçen Parti Sözcüsü Ömer Çelik, son günlerde gündeme damga vuran sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen yapıya ilişkin net mesajlar verdi.

"Bir yıl önce tespit edildi"

Çelik, “Devlet kurumları bu yasa dışı yapıyı yaklaşık bir yıl önce tespit etti. Gerekli soruşturmalar başlatıldı ve sürecin takibi titizlikle sürdürülüyor” açıklamasında bulundu. Sahte belgelerle bazı kişilere haksız avantaj sağlandığının altını çizen Çelik, bu tür yapıların kamuya olan güveni sarsmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

“Çete jiletle kazınacak”

Açıklamasının devamında sert ifadeler kullanan Çelik, “Devlet içinde organize şekilde hareket eden bu çete yapısı, bir ur gibi temizlenecek. Tabiri caizse, bu çete jiletle kazınır gibi kurumlarımızdan sökülecek” dedi.