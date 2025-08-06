Adalet Bakanlığı, sahtecilik ve dolandırıcılıkla mücadele kapsamında finansal belgelerde büyük bir dönüşüm başlatıyor. Kırtasiyeden alınarak elle doldurulan klasik senetlerin yerini, dijital olarak oluşturulan, filigranlı ve e-Devlet üzerinden erişilebilecek güvenli senetler alacak. Yeni uygulama ile tarafların hakları daha güçlü bir şekilde korunacak.

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenleme, özellikle son yıllarda artış gösteren sahte senet vakalarına karşı hayata geçiriliyor. Taslağı tamamlanan ve kısa süre içinde Cumhurbaşkanlığı'na sunulması beklenen çalışma, Meclis onayının ardından yürürlüğe girecek.

Yeni sistemle birlikte artık borç ilişkileri, dijital ortamda kayıt altına alınacak. e-Devlet sistemi üzerinden hem borç veren hem de borç alan kişiler senetlerini güvenli şekilde oluşturabilecek. Bu dijital senetler, özel filigranlar sayesinde kopyalanamaz hale getirilecek ve yasal geçerliliği sağlanacak.

2025 sonu geçiş süresi

Yetkililer, kırtasiye senetlerinin 2025 yılı sonu itibarıyla geçersiz sayılacağını vurgularken, bu süre içinde vatandaşların dijital senet sistemine uyum sağlaması bekleniyor. Yeni uygulama sayesinde, mahkemelerde sahte senet kaynaklı dava sayısının da ciddi oranda azalması öngörülüyor.

Hukuki güvence artacak

Dijital sistem, sadece belge güvenliğini değil, aynı zamanda hukuki delil geçerliliğini de artıracak. Taraflar arasında düzenlenen senetler artık sistemde kayıtlı olacak, böylece olası anlaşmazlıklarda hızlı ve şeffaf çözüm imkanları sunulacak.