AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, İzmir’de kooperatif modeliyle başlatılan soruşturmanın Ankara’ya ve CHP Genel Merkezi’ne kadar uzandığını belirterek, CHP Lideri Özgür Özel’in tutuklu İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nu aday göstermesini “sus payı” olarak nitelendirdi.

Soruşturma İzmir’i Aşmış

NEO Haber’de yayınlanan GÜNDEME BAKIŞ programında konuşan Kaya, soruşturmanın sadece İzmir’le sınırlı olmadığını savundu: “Demek ki bu iş sadece İzmir merkezli kooperatif işi değil. Ankara’ya kadar uzanmış ki Sayın Özgür Özel gelip bu tercihte bulunuyor.” Kaya, her bir kooperatifte 150–200 üye olduğunu ve yaklaşık 4 bin kişinin 1–1,5 milyon TL arası para yatırdığını belirterek, “Ortada para yok, inşaat yok” dedi.

Kooperatif Ortakları Mağdur

Kaya, süreç boyunca kooperatif üyelerinin çoğunun “ CHP bizi dolandırdı” dediğini vurguladı. Özgür Özel’in sürece müdahalesinin Ankara bağlantılarını ortaya koyduğunu öne süren Kaya, “Bu işin sadece İzmir’le sınırlı olmadığını gösteriyor. Dosyada yansımalar var; CHP Ankara İl Başkanının ismi geçiyor. Bence buradaki adaylık süreci sus payıdır” ifadelerini kullandı.

Hukuki ve İdari Eleştiriler

Kaya, projelerin kamusal denetimden uzak yürütüldüğünü savunarak, belediyenin doğrudan ihale açabileceğini ancak kooperatif modeliyle mevzuat dışına çıkıldığını belirtti: “Bu kamu malı. Kooperatif kurup para topluyorsunuz, inşaat yapılmıyor. Ortada ciddi bir mağduriyet var.”

Kurumsal Sorumluluk ve Belgeler

Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal sorumluluğuna dikkat çekti: “4 bin mağdur insan var. Bu işin çözümü İzBB’nin kurumsal sorumluluğudur.” Duruşmalarda mahkemeye sunulan İzBB imzalı belgelerin kritik olduğunu ve bazı belgelerin belediye başkanının bilgisi dışında hazırlandığını kaydetti.

Aday Belirleme Süreci ve Ankara Bağlantısı

Kaya, Aslanoğlu’nun il başkanlığı adaylığı sürecinin CHP Genel Merkezi’ndeki tercihlerle belirlendiğini ifade ederek, “Olayın sadece İzmir’le sınırlı kalmadığını, Ankara’ya kadar uzandığını gösteriyor” dedi.