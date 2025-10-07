“Riskli yapı” raporuna dayanılarak alınan bu kararın ardından binanın tahliyesi ve yıkım süreci başlatılacak. Ancak karar, özellikle bölge esnafı ve muhalefet cephesinden yoğun itirazla karşılaştı.

Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Hatuniye Mahallesi 7341 ada 1 parselde bulunan yapı, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 31 Mayıs 2024 tarihli teknik raporu doğrultusunda “riskli yapı” kapsamına alındı. Teknik değerlendirmede, binanın güçlendirilmesinin hem yapısal bütünlük hem de ekonomik açıdan uygun olmadığı sonucuna varıldı. Bunun üzerine 29 Eylül 2025 tarihli Başkanlık Oluru ile yapının tahliyesi ve yıkımı kararlaştırıldı.

“Güçlendirme çok kolay” itirazı

Yıkım kararına en sert tepki ise AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’dan geldi. Çankırı, yaptığı yazılı açıklamada hem teknik hem de hukuki süreçlerde güçlendirme seçeneğinin göz ardı edildiğini belirtti.

Milletvekili Çankırı, 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tespitleri, Koruma Kurulu’nun güçlendirme yönündeki kararları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün protokol onaylarının dikkate alınmadığını savunarak şunları söyledi:

“Bina 4 bloktan oluşuyor ve yalnızca 3 blok için riskli yapı tespiti var. Uzman raporları bu yapının güçlendirilmesinin teknik olarak mümkün olduğunu daha önce ortaya koymuştu. Mevcut yapıya ek taşıyıcı sistemlerle kolaylıkla güçlendirme yapılabilir.”

Çankırı ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce hizmet binasında benzer bir süreç izlediğini hatırlatarak, “4 yıldır kendi belediye binasını yapamayan yönetim, şimdi de Kemeraltı esnafının can damarı olan otoparkı ortadan kaldırmak istiyor” dedi.

Milletvekili Çankırı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a 4 maddelik bir çağrıda bulunarak şu soruların kamuoyuna şeffaflıkla açıklanmasını istedi:

1. Son bir yılda bina için hangi çalışmalar yapıldı?

2. Güçlendirme ve yeniden yapım maliyetleri ne olarak belirlendi?

3. Yıkım öncesi ve sonrasında bölgedeki otopark ihtiyacı için hangi çözümler planlandı?

4. İzmir’de çok sayıda riskli yapı dönüşüm beklerken, güçlendirilebilecek bir yapıyı neden yıkıyorsunuz?

Günde yaklaşık 3 bin 500 aracın giriş yaptığı, 87 işyerine ev sahipliği yapan Çankaya Katlı Otopark ve Alışveriş Merkezi, Kemeraltı Çarşısı’nın önemli ulaşım ve ticaret noktalarından biri konumunda. Yıkım kararı, hem otopark kapasitesi hem de esnafın ekonomik faaliyetleri açısından ciddi endişelere yol açmış durumda. Esnaf temsilcileri, alternatif bir model açıklanmadan yapılacak yıkımın bölge ticaretine büyük darbe vuracağını belirtiyor.