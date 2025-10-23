İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Ziya Gökalp Kültür Merkezi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devri AK Parti cephesinde sert eleştirilerle karşılandı. AK Parti yöneticileri, merkezin bedelinin düşük belirlendiğini ve Büyükşehir’in ödemeyi 9 taksitte yapacağını iddia etti.

AK Parti’den sert eleştiriler

Karşıyaka Belediyesi’nin, personel sigorta borçları nedeniyle devretmek istediği Ziya Gökalp Kültür Merkezi, Büyükşehir’e devredildi. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, merkezin manevi değeri olsa da bedelinin yarı fiyatına belirlendiğini ifade etti:

"Cemil Tugay, Karşıyaka'nın mallarını yarı fiyatına Büyükşehir'e katmaya devam ediyor. Ziya Gökalp Kültür Merkezi'nin belirlenen fiyatı yine yarı yarıya bir bedel."

9 taksit eleştirisi

Karşıyaka Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hasan Ünal, merkezin devrini “Karşıyaka’ya yapılmış ihanet” olarak nitelendirerek, ödemelerin 9 taksitte yapılacağını öngördü. Ünal, daha önce Alzaheimer Merkezi örneğini vererek:

“5 katlı merkez, bugün neredeyse Mavişehir’de bir daire parasına Büyükşehir’e geçti. Büyükşehir parayı 9 taksitte öder, hizmet yine aynı şekilde verilecek ama Karşıyaka değil” dedi.

Büyükşehir ve Karşıyaka arasındaki tartışma

AK Parti cephesi, merkez devrinin Karşıyaka halkının hizmetine sunulacak kültür ve sanat hizmetlerini aksatacağını savunuyor. Bedel ve ödeme yöntemleri konusunda kamuoyunda ciddi tartışmalar yaşanıyor.