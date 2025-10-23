İzmir’in kronik trafik sorununu çözmesi beklenen 2. Çevre Yolu Projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “ÇED olumlu” kararı verildi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, projenin çalışmalarının yakından takip edildiğini açıkladı.

Proje detayları ve güzergâh

Proje, Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Buca, Kemalpaşa, Menemen ve Bayraklı ilçelerinden geçecek.

Toplam uzunluğu yaklaşık 41 kilometre olacak.

Maliyeti 5,5 milyar TL olarak planlanan proje kapsamında, dört tanesi otoyol ve otoyol-devlet yolu bağlantısı olmak üzere toplam 11 kavşak inşa edilecek.

Kırkpınar’dan açıklama

Kırkpınar, İzmir’deki diğer sorunlarla birlikte trafiğin de çözüme kavuşacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de yerel yöneticilerin iş bilmezliklerinden kaynaklanan birçok sorun gibi trafik sorunu da çözülmüş olacak. Çalışmaların en kısa sürede başlaması için konuyu yakından takip ediyoruz."

Bakanlık ve yerel işbirliği

Projeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yürütecek, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili bakanlıklar işbirliği ile süreci destekleyecek. ÇED süreci tamamlandığı için proje artık yatırım ve inşaat aşamasına hazırlanıyor.