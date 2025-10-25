İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, çarpıcı bir iddia ortaya attı. Atmaca, İzBB Başkanı Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanı olduğu dönemde, denizden dolgu alanına izinsiz kafe ve WC yaptırdığını, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ise bu duruma “göz yumduğunu” öne sürdü.

“Kaçak yapı” tartışması büyüyor

Uğur İnan Atmaca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Karşıyaka’daki başkanlığı döneminde deniz kıyısına kaçak bir yapı yaptırdığını iddia etti. Atmaca, mahkeme kararlarını da delil göstererek “6-7 metre yüksekliğinde, fosseptik çukuruna bağlı kaçak kafe ve tuvalet inşa edildi” dedi.

Atmaca, söz konusu alanın İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu, bu nedenle Karşıyaka Belediyesi’nin yetkisini aştığını öne sürdü.

Mahkeme kararlarıyla kronoloji

Atmaca, olayın sürecini belgeleriyle şu şekilde anlattı:

09.02.2023: Vatandaş, yapının kaldırılması için İzBB’ye başvurdu.

21.02.2023: Dilekçe, işlem yapılmadan Karşıyaka Belediyesi’ne yönlendirildi. Başkan Tugay, katma değerli tarım projelerini destekliyor İçeriği Görüntüle

09.03.2023: Karşıyaka Belediyesi, yapının kaldırılmasına gerek olmadığına karar verdi.

21.10.2024: 6. İdare Mahkemesi vatandaşı haklı buldu.

03.01.2025: İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Karşıyaka Belediyesi’nin yürütmeyi durdurma talebini kesin olarak reddetti.

Atmaca, “Bu kararlar, alanın İzBB yetki alanında olduğunu tartışmasız biçimde ortaya koyuyor” dedi.

“Soyer, Tugay’ı korudu” iddiası

Atmaca, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, Cemil Tugay’ın kaçak yapısına “siyasi gerekçelerle” göz yumduğunu ileri sürdü.

Atmaca, “Tunç Soyer, Cemil Tugay’ı siyaseten yıpratmamak için bu kaçak yapıya müdahale etmedi. Oysa isterse yıkım kararıyla süreci değiştirebilirdi” ifadelerini kullandı.

“Tahsis izni verilebilir”

Atmaca açıklamasında, Karşıyaka Belediyesi’nin mahkeme kararını hâlâ uygulamadığını belirtti.

“Belki de önümüzdeki günlerde, artık Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cemil Tugay kendi döneminde yaptırdığı bu alana Karşıyaka Belediyesi’ne tahsis izni verebilir. İzleyip göreceğiz.” dedi.