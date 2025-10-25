İzmir’in Foça ilçesinde meydana gelen sel felaketinde otomobiliyle suya kapılan Bülent Kaptanoğlu’nun sürüklendiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Talihsiz adam, üç gün süren arama çalışmasının ardından yaşamını yitirmiş, bugün ise son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Kahreden anlar kamerada

Foça’daki şiddetli yağış sonrası oluşan sel sularına kapılan Bülent Kaptanoğlu’nun yaşadığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Kaptanoğlu’nun düşe kalka ilerlemeye çalıştığı, ardından aracının sel sularıyla sürüklendiği görülüyor. Selin hızlanmasıyla birlikte Kaptanoğlu’nun dengesini kaybedip suya kapıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Üçüncü günde cansız bedenine ulaşılan Bülent Kaptanoğlu için Yeni Foça Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene eşi Nilgün Kaptanoğlu, kızları Deniz Candemir ve Derya Kaptanoğlu’nun yanı sıra AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Namazın ardından Kaptanoğlu’nun cenazesi, Yeni Foça Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Foça’daki sel bilançosu

İzmir genelinde etkili olan sağanak yağış Foça’da ciddi hasara yol açmış, çok sayıda araç ve iş yeri sular altında kalmıştı. AFAD ekipleri, kaybolan Bülent Kaptanoğlu’na ulaşmak için günlerce süren bir arama-kurtarma çalışması yürütmüştü.