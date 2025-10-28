İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde kaçak kafe ve tuvalet yapımıyla gündeme gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a sert tepki gösterdi. Atmaca, Tugay’ın “Bunun adı cahilliktir” sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, mahkeme kararına uymamakta ısrar edilmesinin açık bir ihlal olduğunu vurguladı.

Atmaca, Tugay hakkında şunları söyledi:

"Sayın Tugay, mahkeme kararında açıkça yazılan ve davayı kaybetmesine sebep olan ilgili mevzuat hükümlerini bilmediğini açıkça ikrar ediyor. Mahkeme kararıyla bu yapıların kaçak olduğu ve kaldırılması gerektiği tescillenmiştir. Buna rağmen mahkeme kararını uygulamamakta ısrar edilmesi açık bir ihlaldir. Asli görevi kaçak yapılarla mücadele etmek olan bir belediye başkanının konuyu böyle sulandırması kabul edilemez."

Atmaca, Tugay’ın “Bunu böyle kaçak yapı yapıldı şeklinde nitelemek ayıp. İnsanların aklıyla alay etmek ve oradaki halkın orayı nasıl kullandığını bilmemektir. Bunun adı cahilliktir” sözlerine şu şekilde yanıt verdi:

"Eğer Sn. Tugay mahkeme kararına ve ilgili mevzuata dayanarak tespitlerimizi kast ediyorsa, bu telafi edilebilir bir gafın ötesine geçmiştir. Kararı veren mahkeme heyetini kast ediyorsa, gerekli cevabı mahkeme verecektir. Deniz doldurularak elde edilen alanlar Büyükşehir Belediyesi’nin tasarrufu altındadır; kafe ve WC’nin yapıldığı alan da bu şekilde oluşmuştur."

Atmaca, Tugay’ın yetki alanını aşarak kaçak yapı inşa ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Sn. Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanı sıfatıyla 2023 yılında tahsis kararı olmadığı halde İZBB’ye ait alanda kafe ve WC inşa etmiş, mahkeme kararıyla bu yapıların kaçak olduğu tescillenmiştir. Hukuka ve mevzuata aykırı hiçbir kaçak yapı, ucuz çay veya kahvaltı bahanesiyle savunulamaz. Mevzuata uygun olarak Örnekköy’deki inşaatları 1 dakika bile tereddüt etmeden mühürleyen Sn. Tugay, bu konuda mevzuatın arkasından dolanmayı tercih etmiştir."

Atmaca sözlerini şöyle tamamladı:

"Halk bu hizmetten memnun olabilir ancak asli görevi kaçak yapılarla mücadele etmek olan bir belediye başkanının konuyu sulandırması kabul edilemez."