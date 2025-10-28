Yurt genelinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına İzmir’de felakete dönüştü. Bergama ilçesi gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle sele teslim oldu.

Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev, otel ve iş yerleri su baskını ile karşı karşıya kaldı. Özellikle Bahçelievler Mahallesi’ndeki dere taşarken, çok sayıda araç suda mahsur kaldı.

Araçlar ve vatandaşlar mahsur kaldı

Yağış nedeniyle ev, iş yeri ve araçları hasar gören vatandaşlar mağduriyet yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bergama Belediyesi ekipleri, mahsur kalan vatandaşlar ve araçların kurtarılması için çalışmalar başlattı.

Ayrıca polis ve AFAD ekipleri, su basan ev ve iş yerlerindeki tahliye çalışmalarına destek verdi. Bazı vatandaşlar ise ev ve iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, bölgede yürütülen çalışmaları yakından takip etti ve ekipleri denetledi.