Çanakkale’nin geleceği için önemli bir adım atan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, şehrin öncelikli sorunları ve projeleri hakkında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. İki isim, şehrin refahı ve kalkınması için iş birliği vurgusu yaptı.

Şehrin geleceği için ortak akıl

Görüşmede, Çanakkale’nin mevcut sorunları ve çözüm yolları masaya yatırılırken, devam eden projeler ve gelecekte hayata geçirilecek yeni projeler detaylı bir şekilde ele alındı. Hem Ayhan Gider hem de Muharrem Erkek, şehrin gelişimi adına ortak çalışmanın önemine dikkat çekti.

Refah için iş birliği

Ziyaretin ardından konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale halkının refahı ve huzuru için yapılacak her adımın destekçisi olduklarını belirtti. Gider, "Şehrimizin kalkınması için iş birliği ve ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızın yararına olan projelerin her zaman arkasındayız" dedi.

Belediye Başkanı’ndan destek mesajı

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ise, kentin tüm paydaşlarıyla birlikte hareket ederek şehrin ihtiyaçlarına cevap verecek projelere öncelik verdiklerini belirtti. Erkek, "Çanakkale’nin geleceği için yapılan her çalışma, şehrin gelişimi adına büyük önem taşıyor. Ortak akılla şehrimize değer katacak projeler geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.