Şampiyonlar Ligi'nde Play Off aşamasında tura veda eden Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu sezon ilk kez yeni formatla düzenlenecek organizasyonda sarı kırmızılılar, yarın Rams Park'ta Yunanistan ekibi PAOK'u konuk edecek. Fenerbahçe galibiyetiyle büyük moral bulan ligde de zirvede bulunan Okan Buruk'un öğrencileri bu maçta da galip gelip taraftarını sevindirmek istiyor. Avrupa'da çıktığı son 3 karşılaşmada da mağlubiyetle ayrılan sarı kırmızılı ekip organizasyona üç puanla başlamak istiyor.

Bu sezon Avrupa'nın iki numaralı büyük organizasyonunda grup aşamasına yerine lig formatında oynanacak. Puan sıralamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar adını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Galatasaray, puan sıralamasında ilk 8 takım arasında yer almayı hedeflerken gözler kritik mücadele öncesinde Okan Buruk’un kadro tercihine çevrildi. Osimhen, İcardi, Mertens, Batshuayi gibi zengin hücum hattına sahip sarı-kırmızılılarda son olarak yeni transfer Osimhen derbide sahaya çıkmıştı. Bu maçta da Okan Buruk'un en büyük kozu Nijeryalı forvet olacak.

Galatasaray - PAOK maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray ilk maçında Yunan ekibi PAOK’u konuk ediyor. Bu sezon ligde Hatayspor, Konyaspor, Gaziantep, Adana Demirspor, Rizespor ve Fenerbahçe’yi mağlup eden sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi’nde üç puan hedefliyor.



Galatasaray - PAOK mücadelesini İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetirken yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez üstlenecek. Kritik karşılaşma Rams Park’ta saat 22.00’da başlayacak.

Galatasaray- PAOK maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray ve PAOK arasındaki karşılaşmada benzer şekilde TRT 1 üzerinden şifresiz olarak takip edilebilecek.