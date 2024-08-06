AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediyesi'nin Ağustos ayı meclisinde alınan kararla Gültepe’deki 400’den fazla hanenin evlerini satın alma hakkının gasp edildiğini savundu. Başdaş, “İmar barışıyla vatandaşa tanınan evlerini satın alma hakkı ellerinden alınıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Konak’ın en değerli mallarına çökerken Konak Belediyesi de vatandaşın malına çöküyor” dedi.

AK Partili Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediyesini vatandaşın yaşam alanını daraltmakla eleştirdi. Önceki dönemde Gültepe halkına evlerini satın alma imkânı verildiğini ve 750 evden 350’sinin hak sahiplerine ulaştığını söyleyen Başdaş, “Gültepe’de yer alan çıtak arazilerin üzerinde yaşayan 400’den fazla hanenin evlerini satın alma imkanı ellerinden alındı. Sosyal belediyecilik iddiasındaki Konak Belediyesi’nde değişen bir şey yok. Vatandaşın rahat yaşamını sağlamak yerine yaşam alanını iyice daraltan anlayış devamlılığını böyle gösteriyor” diye konuştu.

“Bu hak, Gültepe halkının en doğal hakkıdır”

Başdaş, Gültepe’de yıllardır yaşayan ve semte emek veren insanların evlerini alma hakkının en doğal hakları olduğunu belirterek “Daha önce belediyenin rayiç bedelinin on katı fiyat istemesinden dolayı evlerini alamayan vatandaşa daha kötü bir haber var. Çünkü Konak Belediyesi satış yapılmasını yasakladı. Bu insanlarımızın evlerini alması artık hayal oldu” dedi.