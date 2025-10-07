AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, yıkım kararına sert sözlerle karşı çıkarak, kararın Kemeraltı esnafı ve bölge ekonomisi için “ölüm fermanı” anlamına geldiğini savundu.

“Beş yıldır depreme dayanıksız denilen bina nasıl açık kaldı?”

Çankaya Katlı Otoparkı önünde basın açıklaması düzenleyen Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çelişkili bir tutum sergilediğini öne sürdü. Otoparkın 2020 yılında hazırlanan raporda “depreme dayanıksız” olarak nitelendirildiğini hatırlatan Başdaş, “Bu bina gerçekten riskliyse, o halde beş yıldır her gün yaklaşık 4 bin aracın giriş çıkışına neden izin verildi? Vatandaşın, esnafın, çalışanların can güvenliği bugüne kadar neden hiçe sayıldı?” diye sordu.

“Kemeraltı’nın otopark ihtiyacının yüzde 60’ı bu yapıyla karşılanıyor”

Başdaş, Çankaya Katlı Otoparkı’nın bölge için stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çekti. “Kemeraltı bölgesinin otopark ihtiyacının yaklaşık yüzde 60’ı bu tesisle karşılanıyor. Bu otopark kapatıldığında sadece bir hafta içinde bölgenin nasıl kilitlendiğini herkes görecek. Bu, Kemeraltı’nın felç olması demektir” ifadelerini kullandı.

“Amaç esnafın nefesini kesmek”

Büyükşehir Belediyesi’ni bölgeyi “bilinçli olarak yaşanmaz hale getirmekle” suçlayan Başdaş, “Bugün fuarı bitirdiniz, Körfez’i kirlettiniz, şehrin dört bir yanı çöp ve çukurla dolu. Şimdi de Konak’ın kalbi Kemeraltı’na göz dikiyorsunuz. Altyapı eksiklikleri nedeniyle dükkanlar zaman zaman su altında kalırken, şimdi de tek otoparkı ortadan kaldırmak, esnafı cezalandırmaktır” dedi.

Başdaş, açıklamasının sonunda yıkım kararına karşı hukuki ve siyasi her türlü mücadeleyi vereceklerini belirterek, “Kemeraltı İzmir’in kalbidir. Bu kalbi söküp atmanıza, bu tarihi bölgeyi çökertmenize izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.