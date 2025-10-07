İzmir’e sel ve dolu uyarısı: AFAD alarma geçti

Üşümezsoy açıkladı: Marmara'da 7.8'lik deprem olası mı?

Selahattin Demirtaş tahliye mi ediliyor?

Avukat Serdar Öktem kimdir? Sinan Ateş ile bağlantısı ne?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kazanın ardından gözaltına alınan Ülkü Ece Bozbay, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Yoğun bakımda 12 gün süren tedavi sürecine rağmen küçük Sıraç kurtarılamadı. Cenazesi, Selçuk’ta öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bozdoğan Belediye Başkanı özel genel başkan Özgür Özel ile görüştü

