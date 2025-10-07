İzmir’in Selçuk ilçesinde 25 Eylül’de meydana gelen kazada 12 yaşındaki Sıraç Özberkent ağır yaralandı. CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Ece Bozbay’ın aracının çarptığı çocuk, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza Detayları
Kaza, Selçuk ilçesi Atatürk Caddesi’nde gerçekleşti. Bozbay’ın yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sıraç Özberkent’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yoğun bakımda 12 gün süren tedavi sürecine rağmen küçük Sıraç kurtarılamadı. Cenazesi, Selçuk’ta öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Sürücünün Durumu
Kazanın ardından gözaltına alınan Ülkü Ece Bozbay, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi