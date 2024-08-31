AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP'nin son dönem siyasi tutumunu ve liderlik değişimlerini sert bir dille eleştirdi. Saygılı, CHP'nin siyasi stratejilerini "müflis siyaset" olarak nitelendirerek, milletle barışma ihtimalinin olmadığını ifade etti.

"CHP'nin gölge başkanı"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP'nin İzmir'deki son siyasi hamlelerine karşı tepkisini dile getirdi. Saygılı, CHP'nin bir provokatörü onur konuğu olarak ağırlamasını eleştirerek, "AK Parti seçmenine ağız dolusu hakaret eden birini onur konuğu yapan CHP’nin gölge başkanı, selefi gibi müflis siyaseti kendisine vazife edinmiş" ifadelerini kullandı.

CHP'nin "düşünce özgürlüğü" adı altında kin ve nefret siyaseti güttüğünü savunan Saygılı, bu tarzın milletle asla barışamayacağını belirtti. "CHP'nin, teröristi kutsayan ve hakarete kucak açan siyaseti bu millet ile asla barışamadı, barışamayacak" diyen Saygılı, bu siyaset anlayışının halktan kopuk olduğunu vurguladı.

"CHP lümpen şahsiyetlere protokol açmakla sınırlı"

CHP'de değişim hareketi olarak lanse edilen Özgür Özel'in liderlik iddialarını da eleştiren Saygılı, bu değişim hareketinin "lümpen şahsiyetlere CHP’nin protokol yolunu açmaktan öteye geçemediğini" söyledi. Saygılı, "Bu ülkenin geleceği, nefret siyasetine sarılanların değil; milli iradeye, milli değerlere ve milletin tertemiz vicdanına sahip çıkanların ellerindedir," diyerek sözlerini noktaladı.

AK Parti seçmenine ağız dolusu hakaret eden provokatörü onur konuğu diye ağırlayan CHP’nin gölge başkanı, bu müflis siyaseti tıpkı selefi gibi kendisine vazife edindi.



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