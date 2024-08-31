Turgutlu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı, coşkulu bir şekilde kutlandı. Turgutlu Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler, Büyük Zafer Yürüyüşü ile başladı. Koza Parkı Kavşağı'ndan başlayan yürüyüşte, binlerce vatandaş Türk ve Atatürk bayrakları ile Atatürk Bulvarı boyunca yürüdü. Bu coşkulu yürüyüş, bayramın anlam ve önemini yaşatırken, katılımcılar arasında büyük bir birlik ve beraberlik havası estirdi.

DJ Burak Zengin ile geceye enerji katıldı

Yürüyüşün ardından, DJ Burak Zengin'in sahne aldığı etkinlikte, enerjik performansı geceye renk kattı. Zengin'in ritmik müzikleri ve dinamik sahne şovu, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Müzik severler, Zengin'in performansında eğlenceli dakikalar geçirdi ve Zafer Bayramı'nın coşkusunu müzikle pekiştirdi.

Cem Belevi’den unutulmaz bir konser

Gecenin finalinde sahneye çıkan Cem Belevi, bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Eğlenceli şarkıları ve dinamik performansı ile on binlerce Turgutluluya unutulmaz anlar yaşattı. Belevi’nin sahne şovu, Zafer Bayramı kutlamalarına büyük bir enerji kattı ve katılımcıları adeta büyüledi.

Başkan Çetin Akın’dan Feyyaz Alperen için destek çağrısı

Konser alanında, SMA Tip 2 hastası Feyyaz Alperen Cantekin ile birlikte sahneye çıkan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu. Akın, konuşmasında, "Turgutlu olarak daha önce SMA hastası İrem Nur bebek için başlattığımız kampanyada başarılı olduk. Şimdi Feyyaz Alperen için aynı desteği göstereceğimize inanıyorum. Sizlerin destekleriyle bu kampanyayı da başarıya ulaştıracağımıza olan inancımız tam" dedi. Ayrıca, kadına şiddet ve sokak hayvanlarına dikkat çekti, ormanların korunmasına vurgu yaptı ve Zafer Bayramı'nın 102. yılını kutladı.