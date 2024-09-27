AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı'nı ve partiyi, eğitimde yetersizlik ve yanlış bilgi yaymakla suçlayarak sert bir açıklama yaptı. Saygılı, CHP’nin okulların temizliği ve yatırımları üzerinden yürüttüğü eleştirilerin gerçek dışı olduğunu belirterek, “Rol değil, icraat yapsınlar” dedi.

"CHP, suni gündem yaratmaya çalışıyor"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP ve İzmir İl Başkanı'nın "pembe dizi kıvamında" kavgalarla uğraştığını ve parti içi çekişmelerle gündemi saptırmaya çalıştığını ileri sürdü. Saygılı, İzmir’deki okulların temizlik sorununa yönelik CHP’nin eleştirilerinin yalan olduğunu vurgularken, kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduklarını ifade etti.

"Milli Eğitim Bakanlığı tüm imkanlarını kullanıyor"

Saygılı, İzmir'deki okullarda temizlik ve hijyen konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekli tüm adımları attığını belirtti. İzmir’deki okullarda temizlik personeli sayısını detaylarıyla açıklayan Saygılı, şunları dile getirdi:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara 5810 kişilik temizlik kontenjanı ayrıldı.

TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında ise 1700 temizlik personeli görevlendirildi.

657 sayılı kanuna tabi olarak İzmir genelinde 931 personelin temizlik faaliyetlerini yürüttüğünü ifade etti.

Bu rakamlarla Saygılı, CHP'nin temizlik üzerinden yapmaya çalıştığı eleştirilerin tamamen gerçek dışı olduğunu iddia etti.

Okul projelerinde başarısızlık

Bilal Saygılı, CHP’yi sadece okulların temizliği değil, aynı zamanda inşaat projelerindeki yavaş ilerleme nedeniyle de eleştirdi. Özellikle, 4 yıldır bitirilemeyen Orhan Kemal İlkokulu’nu örnek göstererek, CHP'nin eğitim yatırımlarında başarısız olduğunu savundu. Bu eleştiriler çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın İzmir'de büyük başarılar elde ettiğini söyledi. Saygılı, bakanlığın İzmir'de bugüne kadar:

409 temel eğitim okulu ve 6162 derslik,

73 ortaöğretim okulu ve 1534 derslik inşa ettiğini belirtti. Ayrıca, kısa sürede ihalesi yapılacak olan 31 yeni okul projesi bulunduğunu da ekledi.

"CHP temizliğe sokaklardan başlasın"

Saygılı, CHP’nin temizlik konusundaki hassasiyetine karşılık, İzmir’in sokak ve caddelerinin yeterince temizlenmediğini ve Körfez’deki çevre felaketine dikkat çekerek eleştirilerini sürdürdü. CHP'li belediyelere çağrıda bulunan Saygılı, “Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koysunlar” diyerek, CHP'nin sözde kalmaması gerektiğini vurguladı.

Parti içi kavgalar, pembe dizileri taş çıkartan ihtiras ve yalan rüzgarlarıyla savrulan CHP ve İl Başkanı kendi düştükleri çukurundan çıkmak için suni bir gündem, sanal bir senaryo ile kötü oyunculuk sergilemeye devam ediyor.



İzmir ve ilçelerindeki okulların temizlenmediğini… — Bilal Saygılı (@Bilalsaygili) September 27, 2024