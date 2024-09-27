Edremit’te Moloz Dökülen Alanda Yangın!

Balıkesir’in Edremit ilçesi Kadıköy kırsalında molozların döküldüğü bir alanda yangın çıktı. Yangın, hızla genişleyerek yakındaki zeytinliklere sıçradı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edilerek yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangın zeytinliğe sıçradı

Kadıköy kırsalında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak yanda bulunan zeytinlik alanına sıçradı. Bölgede zeytin ağaçlarının zarar görme riski nedeniyle söndürme çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Yangının, moloz döküm alanında başlayan bir kıvılcımla çıktığı tahmin ediliyor.

İtfaiyenin müdahalesi sürüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Ekipler, yangının daha fazla alana yayılmasını engellemeye çalışırken, söndürme çalışmalarına çevre halkı da destek veriyor. Yetkililer, vatandaşlardan yangın bölgesine yaklaşmamalarını ve itfaiye ekiplerinin müdahalesini engelleyecek davranışlardan kaçınmalarını istedi.