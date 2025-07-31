AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Gazze’de devam eden İsrail saldırılarına ve Filistin’in bağımsız devlet olarak tanınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bursalı, Filistin meselesinin Türkiye için yalnızca diplomatik bir konu değil, bir insanlık sorumluluğu olduğunu vurguladı.



“Filistin Türkiye için vicdani bir meseledir”

AK Parti’li Şebnem Bursalı, İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırıların insanlık vicdanında derin yaralar açtığını belirterek, uluslararası toplumun artık yalnızca tepki vermekle kalmaması, somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

“Okulların, hastanelerin, mülteci kamplarının hedef alındığı bu vahşet karşısında Filistin’in tanınması artık bir tercih değil, insanlık borcudur” diyen Bursalı, Türkiye’nin bu süreçteki tutumunun ilkeli ve kararlı olduğunu dile getirdi.

BM üyesi 148 ülke Filistin’i tanıdı

Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülkenin 148’inin Filistin’i bağımsız devlet olarak tanıdığını hatırlatan Bursalı, İrlanda, Norveç ve İspanya’nın ardından Fransa’nın da bu yönde açıklama yaptığını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Türkiye ile iş birliği mesajı verdiğini aktaran Bursalı, “Türkiye’nin Filistin konusundaki liderliği artık küresel düzeyde takdir edilmektedir” ifadesini kullandı.

“Türkiye, kararlı duruşunu sürdürüyor”

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi Filistin’i tanımaya yönelik açıklamasına da değinen Bursalı, Malta’nın da benzer bir irade beyanında bulunduğunu hatırlattı.

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır Filistin halkının sesi olmaktadır. Türkiye, hem İslam dünyasının hem de küresel vicdanın ortak sözcüsüdür” diyen Bursalı, Türkiye’nin iki devletli çözüm konusunda kararlılığını koruduğunu vurguladı.

Uluslararası çağrılara Türkiye’den destek

Bursalı, aralarında Fransa, Avustralya, Kanada, Finlandiya, İspanya, İrlanda ve Norveç’in yer aldığı 14 ülkenin katılımıyla düzenlenen “İki Devletli Çözüm” konferansında Türkiye’nin de güçlü destek verdiğini belirtti.

“Filistin’in tanınması artık gecikmiş bir adımdır. Türkiye, diplomatik, insani ve siyasi düzeyde elinden geleni yapmaya devam edecektir” diyerek açıklamasını tamamladı.