İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamusal alanları daha yaşanabilir hale getirmek amacıyla kent genelindeki yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Aliağa’nın simgesi haline gelen Demokrasi Meydanı için kapsamlı bir yenileme projesi başlatıldı. Proje, meydanın tarihi kimliğini koruyarak çağdaş bir yaşam alanına dönüştürülmesini hedefliyor.

Meydan, kentle uyumlu hale getirilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle, Aliağa Merkez Camii’nin önünde yer alan Demokrasi Meydanı yeniden düzenlenecek. 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan projede meydan, estetik ve işlevsel bir yapıya kavuşturulacak.

Tarihi ve yeşil doku öne çıkacak

Yapılan saha incelemeleri sonucunda alanın eksiklikleri belirlenerek proje tasarımı süreci başlatıldı. Planlanan düzenleme ile Merkez Camii'nin mimari dokusu ve çevresindeki tarihi yapılar daha görünür hale getirilecek. Aynı zamanda yeşil alanlar artırılacak ve sosyal etkileşimi teşvik eden mekanlar oluşturulacak.

Meydan, modern kent mobilyalarıyla donatılacak, yürüyüş yolları ve oturma alanları ile daha kullanışlı hale gelecek. Böylece Aliağa’nın simge noktası olan Demokrasi Meydanı, sadece bir geçiş alanı değil, vatandaşların vakit geçirebileceği nitelikli bir sosyal mekân haline dönüşecek.

Vatandaşların kullanımına uygun tasarım

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, projede halkın ihtiyaçlarının ve alanın tarihsel dokusunun göz önünde bulundurulduğunu vurguladı. Demokrasi Meydanı'nın yeniden düzenlenmesiyle, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için Aliağa’nın merkezinde nitelikli bir kamusal alan oluşturulması hedefleniyor.