İzmir’de toplu ulaşımda tartışma yaratan “90 dakika ücretsiz aktarma” düzenlemesi yeniden gündemde. Seçim döneminde vaatler arasında yer alan uygulamanın kaldırılması, siyasi cephede sert tartışmalara yol açtı.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, kararın özellikle İZBAN hattını kapsamasına dikkat çekerek, “Amaç, başarısız belediyeciliğin faturasını hükümete yüklemektir. İzmirlinin en çok kullandığı ulaşım hattı olan İZBAN’dan 90 dakikanın kaldırılması, samimiyetsizliğin en net örneğidir” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşın cebine göz diktiler”

Bursalı, CHP’li belediyenin maliyet gerekçesiyle aldığı kararı eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Seçimden önce halkçı belediyecilik söylemleriyle oy isteyenler, bugün İzmirlinin cebine göz dikiyor. Zaten pahalı olan toplu taşımada hizmet yetersizken, şimdi bir de verilen sözlerin çiğnenmesi vatandaşın sırtına yeni bir yük bindiriyor. Bu iki yüzlülük kabul edilemez.”

“Bakanlığın adını kullanmak ikinci bir hakarettir”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Türkiye’nin dört bir yanında önemli ulaşım yatırımlarını hayata geçirdiğini hatırlatan Bursalı, “İzmir’deki beceriksizliğin üzerini örtmek için Bakanlığımızı suçlamak, İzmirliye yapılmış ikinci bir hakarettir” dedi.

“Sessiz kalmayacağız”

Açıklamasının sonunda sert mesajlar veren Bursalı, “İzmir’in kötü yönetilmesine, verilen sözlerin tutulmamasına ve vatandaşın cezalandırılmasına sessiz kalmayacağız. İzmir, CHP’nin beceriksizliğine mahkûm değildir; daha fazlasını hak ediyor” sözleriyle noktayı koydu.