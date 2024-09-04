Ak Partili Bursalı’dan İzmir Için Kadın Bakış Açılı Çözüm Hamlesi

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir'in sorunlarına kadın bakış açısıyla çözüm bulmak amacıyla Cumhur İttifakı İzmir Kadın Meclis Üyeleri ile bir araya geldi. İlk kez düzenlenen bu istişare ve değerlendirme toplantısının, düzenli olarak tekrarlanacağı ve İzmir’e yönelik çözüm önerilerinin geliştirileceği belirtildi.

İzmir için yeni bir başlangıç

AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıya, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın yanı sıra, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Tansu Kaya, AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Emine Dalkıran, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız ve 17 kadın belediye meclis üyesi katıldı. Toplantıda, İzmir’in kronikleşen sorunlarına çözüm önerileri geliştirmek amacıyla kadın siyasetçilerin rolünün önemine dikkat çekildi.

"İstişare kültürünü diri tutmak başarı getirir"

Toplantının açılışında konuşan Şebnem Bursalı, AK Parti’nin istişare kültürüne verdiği önemi vurguladı. Bursalı, "Bu kültürü diri tutmak, sorunlara çözüm üretmek ve başarı çıtamızı yükseltmek adına bizlere yardımcı oluyor. Kadın siyasetçiler olarak bizler de bu sorumluluğun bilincinde, İzmir için elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyız" dedi.

İzmir’de kadınların gücüyle iktidar hedefi

Bursalı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kadınların siyasetteki gücüne verdiği önemin altını çizdi. Bu toplantıların devamlılık arz edeceğini belirten Bursalı, “Bu toplantılar bir anlamda tecrübe paylaşımı olacak. İzmir’in sorunlarını hepimiz çok iyi biliyoruz ve çözüm yollarını birlikte geliştireceğiz. Bu süreçte, merkezi yönetimle iş birliği yaparak, İzmir için en iyi çözümleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

"25 yıllık hayal kırıklığı"

İzmir’in 25 yıldır CHP yönetiminde olduğunu hatırlatan Bursalı, bu yönetimin İzmir’e yönelik vaatlerini yerine getirmekte başarısız olduğunu savundu. “İzmir, kendisine reva görülen bu yönetim zihniyetini hak etmiyor. Bizler, İzmir’in sorunlarını çözmek için yerel yönetimler üzerinde baskı unsuru olacağız. Çalışmamakta ısrar edenleri çalıştırmak için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Toplantıya katılan kadın meclis üyelerine teşekkür eden Bursalı, bir sonraki istişare ve değerlendirme toplantısının Menemen’de yapılacağını açıkladı. Toplantının, İzmir’in farklı ilçelerinde düzenlenerek, şehirdeki tüm sorunların çözümüne yönelik stratejiler geliştirilmesi amaçlanıyor.