AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Dilruba Kayserilioğlu üzerinden yaptığı konuşmayı 'yersiz' olarak nitelendirdi. Çankırı, protokol kavramının ulusal ve kurumsal temsilin esas alındığı yer olarak işaret ederek, "Ayrımcılık yapmadan kucaklaşmak istiyoruz diyenler bugün protokollerle hangi safta durduklarını ortaya koymuştur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 93. İzmir Entarnasyonal Fuarı'nın açılış konuşması sırasında protokolde ağırlanan Dilruba Kayserilioğlu üzerinden yaptığı konuşmaya, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan tepki geldi.

Çankırı yaptığı yazılı açıklamada muhalefetin tutarsızlığına işaret ederek 'özgürlük' kavramı üzerinden nemalandığını ifade etti.

Çankırı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"93'üncü kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışını kutluyorum. Fuarlar ve kongreler Türkiye'nin vizyonudur. Ege'nin incisi İzmir de her yıl heyecanla beklenen ve coşkuyla kutlanan fuar her yaştan herkesin katıldığı dev organizasyonlardan biri. Bu tür organizasyonların ekonomik, sosyal ve turistik birleştiriciliği ile mola verilen, 7'den 70'e eğlenilen açık hava şenlikleridir. Lakin gelin görün ki bu açık hava şenliklerine muhalefetin genel başkanı dün verdiği fotoğrafla ve yaptığı konuşmayla bir çatı uydurmaya çalıştığını görmekteyiz. Sayın Özel'in yersiz ve zamansız bu açıklamasını, bu tür faaliyetler içinde siyasetin alet edilmemesi gerektiğini bir ke daha vurgulamak isterim. Verdiği sokak röportajında kullandığı ifadelerden dolayı millet iradesini hiçe sayan Dilruba Kayserilioğlu ile aynı karede yer almak nedir? Protokolde niçin yer almıştır? Sayın Özel'in bakış açısındaki prokotol kavramı neyi ifade etmektedir?"