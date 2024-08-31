Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, 31 Aralık 2023 tarihli gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı 50 milyon liranın altında olan mükellefler, 2024 hesap döneminin ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmayacak. Özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde ise, 2024 takvim yılı içerisinde sona eren hesap dönemi dikkate alınacak.

Kimler düzeltme yapmaya devam edecek?

Düzenleme, sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile uğraşan mükellefleri kapsamıyor. Bu mükellefler, gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı 50 milyon liranın altında olsa dahi 2024 hesap döneminin ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecekler.

Ayrıca, 31 Aralık 2023 tarihli gelir tablosunda brüt satışları 50 milyon lira ve üzerinde olan diğer mükellefler de 2024 hesap döneminde enflasyon düzeltmesine tabi olacaklar.

Düzeltme yapmayan mükellefler için istisnalar

Tebliğe göre, 2024 hesap döneminin ikinci geçici vergi döneminde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmuş olan ve düzeltme sonrası oluşan kar veya zararlarını yasal defterlerine kaydeden mükellefler, yasal kayıtlarını düzeltmek zorunda kalmayacak. Bu durumdaki mükellefler, enflasyon düzeltmesi yapmayanlar arasında yer alanlar için, beyannamelerinde kar veya zarar farkını uygun şekilde beyan edecekler.

Enflasyon düzeltmesi öncesi oluşan kar veya zarara göre geçici vergi matrahlarını düzelten mükellefler, beyanname verme süresi içinde bu işlemleri gerçekleştirdikleri takdirde herhangi bir vergi cezası veya gecikme faizi ile karşılaşmayacaklar.