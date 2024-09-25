AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı yerel seçimler sonrasında 30 ilçe belediye başkanına gönderdiği işbirliği mektubunu, saha temasları ile somutlaştırdı. 24 ilçede belediye meclis üyeleri, muhtarlar, halk buluşmaları ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek sahaya kulak veren Vekil Çankırı'nın temaslarına Kiraz ve Beydağ'da devam etti. Kiraz'da 36 Beydağ'da ise mahalle muhtarlarının tamamı ile bir araya gelen Çankırı, yerel yönetimlerden ciddi şikayet aldıklarını belirtti. Kiraz'ın büyüme hızında düşüş yaşandığına dikkat çeken muhtarlar, ilçe ve Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumluluğu dahilinde olan zorunlu hizmetlerden yararlanamadıklarını öne sürerek asfaltlama, parke taşı döşeme ve dere ıslahlarına yönelik ısrarlı başvurularına yanıt alamadıklarını beyan ettiler.

"Kanalizasyon suları derelere akıyor"

Toplantıda söz alan Kiraz Tekbıçaklar Mahalle Muhtarı Hüseyin Söner de düğün salonu ve mezarlık sorunları olduğunu açıklayarak;"Ne mutlu günümüzü doyasıya yaşayabiliyoruz ne de cenazemizin yasını tutabiliyoruz" dedi. Mahallede Beydağ Aktepe Mahalle Muhtarı Sait Kalaycı da mahallede alt yapı sıkıntısı olduğunu dile getirerek kanalizasyon sularının bölgedeki derelere aktığını öne sürdü.

Muhalefete 2C benzetmesi

Zaman zaman DSİ, GEDİZ Elektrik ve Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne iletilen dilekçelerin akıbetine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Vekil Çankırı, muhalefetin her defasında sınıfta kaldığı belediyecilikte vizyon sahibi olmadığını aktardı. Çankırı iki ilçe temaslarının ardından; "Devlet milletin teşkilatlanmış halidir. Birbirlerinden kopuk, iç savaş halinde olan muhalefetin şimdilerde hangi korkulara sahip olduğunu gayet iyi biliyoruz. Hizmet koltuk kaygısı gütmeden, milletle arasındaki bariyerleri kaldırmakla yapılıyor. Hakkaniyet ışığında halka hizmetin ne olduğunu sorsanız bugün lazer tutulmuş tavşana dönerler. Çünkü bilmiyorlar. Hayatları boyunca İzmir'i cepte görüp kentte ceket belediyeciliği oynadılar." dedi.

"AK Belediyecilikle büyüme hızı yakalandı"

Kiraz'ın ise AK Belediyecilik ile tanıştıktan sonra şahlandığını, ilçede hala AK Parti yatırımlarının konuşulduğunu ifade eden Çankırı; "İki dönem boyunca ilçemiz AK Belediyeciliğin nefes aldıran hizmetleri ile yönetildi. En uzak ilçemiz büyüme hızını AK Belediyecilik ile yakaladı. Çünkü biz milleti siyasetin merkezine koyabilme cesaretini gösteren bir partiyiz. Yerel seçimlerin üzerinden 6 ay geçti nereye hangi çivi çakıldı? hangi temel atıldı? Hangi kapı çalınarak, 'bir isteğiniz var mı?' diye soruldu. Hiç! Bunların derdini biliyoruz. Türlü hesaplarla birbirlerinden devraldıkları sorunları kucaklarına bırakıyorlar sonra da birbirlerini yalanlıyorlar. Aramızdaki fark tam da bu işte. İtibar kişiye değil de 'kürk'e olunca, insanlar kendilerine büyük gelen koltuklardan kalkmak istemiyor. Ama artık herkes her şeyin en şeffaf hali ile yüzleşti" diye konuştu.