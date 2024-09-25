Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, Sahil Güvenlik ekipleri 81 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısını yakaladı. Yelkenli bir teknede yapılan denetimde, göçmenlerin İtalya rotasında seyahat ettikleri belirlendi.

Olayın gelişimi

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça açıklarında bir yelkenli teknede düzensiz göçmen bulunduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, belirtilen konumda hareket eden yelkenli tekneyi durdurdu. Yapılan incelemelerde, teknenin içinde 81 düzensiz göçmen olduğu, bunların arasında 32 çocuğun da bulunduğu tespit edildi.

2 göçmen kaçakçısı gözaltında

Yakalanan göçmenler arasında yapılan ilk sorgulamalarda, insan kaçakçılığı şüphelisi olduğu belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı. Olayın ardından, göçmenlerin sağlık kontrolleri için gerekli işlemler başlatıldı.