AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın İzmir ziyaretinde gündeme gelen SGK borçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 30 ilçe belediyesinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçlarını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi zirvede

Ceyda Bölünmez Çankırı’nın SGK İcra Dairesi Başkanlığı’na dayandırdığı açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 7.829.132.556 TL tutarındaki borçla listenin başında yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi’ni, 1.261.120.127 TL ile Çiğli Belediyesi ve 1.168.417.272 TL ile Karşıyaka Belediyesi takip ediyor.

İlçe belediyelerin borç durumu

Açıklamada, İzmir’in diğer ilçelerindeki belediyelerin de borç miktarları detaylandırıldı. Aliağa Belediyesi’nin 293.660.486 TL, Bayraklı Belediyesi’nin ise 563.572.104 TL borcu bulunuyor. Bornova Belediyesi'nin borcu ise 28.064.009 TL olarak açıklandı.

Belediye borçları

Aliağa Belediyesi’ne ait borç tutarı 293.660.486 TL

Balçova Belediyesi’ne ait borç tutarı 206.154.752 TL

Bayındır Belediyesi’ne ait borç tutarı 152.672.822 TL

Bayraklı Belediyesi’ne ait borç tutarı 563.572.104 TL

Bergama Belediyesi’ne ait borç tutarı 220.350.381 TL

Beydağ Belediyesi’ne ait borç tutarı 24.079.058 TL

Bornova Belediyesi’ne ait borç tutarı 28.064.009 TL

Buca Belediyesi’ne ait borç tutarı 773.101.768 TL

Çeşme Belediyesi’ne ait borç tutarı 75.616.820 TL

Çiğli Belediyesi’ne ait borç tutarı 1.261.120.127 TL

Dikili Belediyesi’ne ait borç tutarı 163.333.855 TL

Foça Belediyesi’ ne ait borç tutarı 205.125.281 TL

Gaziemir Belediyesi’ne ait borç tutarı 440.112.075 TL

Güzelbahçe Belediyesi’ne ait borç tutarı 85.820.303 TL

Karabağlar Belediyesi’ne ait borç tutarı 92.550.999 TL

Karaburun Belediyesi’ne ait borç tutarı 20.787.174 TL

Karşıyaka Belediyesi’ne ait borç tutarı 1.168.417.272 TL

Kemalpaşa Belediyesi’ne ait borç tutarı 84.414.936 TL

Kınık Belediyesi’ne ait borç tutarı 72.598.641 TL

Kiraz Belediyesi’ne ait borç tutarı 228.353.166 TL

Konak Belediyesi’ne ait borç tutarı 433.800.812 TL

Menderes Belediyesi’ne ait borç tutarı 380.361.552 TL

Menemen Belediyesi’ne ait borç tutarı 683.516.522 TL

Narlıdere Belediyesi’ne ait borç tutarı 313.576.329 TL

Ödemiş Belediyesi’ ne ait borç tutarı 242.674.465 TL

Seferihisar Belediyesi’ne ait borç tutarı 584.261.479 TL

Selçuk Belediyesi’ne ait borç tutarı 211.863.990 TL

Tire Belediyesi’ne ait borç tutarı 110.959.007 TL

Torbalı Belediyesi’ne ait borç tutarı 265.335.048 TL

Urla Belediyesi’ne ait borç tutarı 23.888.917 TL

SGK borçları siyasi tartışma yarattı

Çankırı'nın açıklamaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, İzmir'deki temaslarında SGK’ya borçlu belediyelere yönelik eleştirilerine destek olarak yorumlandı. Bakan Işıkhan, CHP’li belediyelerin borçlarını vurgulayarak, belediyelerin sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekmişti.

Çankırı’nın açıklamaları, İzmir'deki belediyelerin mali durumuna ilişkin tartışmaları alevlendirdi ve bu borçların nasıl yönetileceği sorusunu gündeme getirdi.