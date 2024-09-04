AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın İzmir ziyaretinde gündeme gelen SGK borçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 30 ilçe belediyesinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçlarını duyurdu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi zirvede
Ceyda Bölünmez Çankırı’nın SGK İcra Dairesi Başkanlığı’na dayandırdığı açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 7.829.132.556 TL tutarındaki borçla listenin başında yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi’ni, 1.261.120.127 TL ile Çiğli Belediyesi ve 1.168.417.272 TL ile Karşıyaka Belediyesi takip ediyor.
İlçe belediyelerin borç durumu
Açıklamada, İzmir’in diğer ilçelerindeki belediyelerin de borç miktarları detaylandırıldı. Aliağa Belediyesi’nin 293.660.486 TL, Bayraklı Belediyesi’nin ise 563.572.104 TL borcu bulunuyor. Bornova Belediyesi'nin borcu ise 28.064.009 TL olarak açıklandı.
Belediye borçları
Aliağa Belediyesi’ne ait borç tutarı 293.660.486 TL
Balçova Belediyesi’ne ait borç tutarı 206.154.752 TL
Bayındır Belediyesi’ne ait borç tutarı 152.672.822 TL
Bayraklı Belediyesi’ne ait borç tutarı 563.572.104 TL
Bergama Belediyesi’ne ait borç tutarı 220.350.381 TL
Beydağ Belediyesi’ne ait borç tutarı 24.079.058 TL
Bornova Belediyesi’ne ait borç tutarı 28.064.009 TL
Buca Belediyesi’ne ait borç tutarı 773.101.768 TL
Çeşme Belediyesi’ne ait borç tutarı 75.616.820 TL
Çiğli Belediyesi’ne ait borç tutarı 1.261.120.127 TL
Dikili Belediyesi’ne ait borç tutarı 163.333.855 TL
Foça Belediyesi’ ne ait borç tutarı 205.125.281 TL
Gaziemir Belediyesi’ne ait borç tutarı 440.112.075 TL
Güzelbahçe Belediyesi’ne ait borç tutarı 85.820.303 TL
Karabağlar Belediyesi’ne ait borç tutarı 92.550.999 TL
Karaburun Belediyesi’ne ait borç tutarı 20.787.174 TL
Karşıyaka Belediyesi’ne ait borç tutarı 1.168.417.272 TL
Kemalpaşa Belediyesi’ne ait borç tutarı 84.414.936 TL
Kınık Belediyesi’ne ait borç tutarı 72.598.641 TL
Kiraz Belediyesi’ne ait borç tutarı 228.353.166 TL
Konak Belediyesi’ne ait borç tutarı 433.800.812 TL
Menderes Belediyesi’ne ait borç tutarı 380.361.552 TL
Menemen Belediyesi’ne ait borç tutarı 683.516.522 TL
Narlıdere Belediyesi’ne ait borç tutarı 313.576.329 TL
Ödemiş Belediyesi’ ne ait borç tutarı 242.674.465 TL
Seferihisar Belediyesi’ne ait borç tutarı 584.261.479 TL
Selçuk Belediyesi’ne ait borç tutarı 211.863.990 TL
Tire Belediyesi’ne ait borç tutarı 110.959.007 TL
Torbalı Belediyesi’ne ait borç tutarı 265.335.048 TL
Urla Belediyesi’ne ait borç tutarı 23.888.917 TL
SGK borçları siyasi tartışma yarattı
Çankırı'nın açıklamaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, İzmir'deki temaslarında SGK’ya borçlu belediyelere yönelik eleştirilerine destek olarak yorumlandı. Bakan Işıkhan, CHP’li belediyelerin borçlarını vurgulayarak, belediyelerin sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekmişti.
Çankırı’nın açıklamaları, İzmir'deki belediyelerin mali durumuna ilişkin tartışmaları alevlendirdi ve bu borçların nasıl yönetileceği sorusunu gündeme getirdi.