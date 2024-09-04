ABD'nin Georgia eyaletindeki Winder şehrinde bulunan Apalachee Lisesi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Barrow County'nin Şerifi Jud Smith, olayda çok sayıda kişinin yaralandığını ve şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Güvenlik kaynaklarına göre, saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi ise yaralandı.

Polis ve güvenlik önlemleri

Saldırının yaşandığı okulda polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Şerif Smith, olayla ilgili şu aşamada çok fazla detay veremediğini belirterek, durumun halen aktif olarak araştırıldığını ifade etti.

Beyaz Saray bilgilendirildi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın olay hakkında bilgilendirildiği ve yönetimin hem federal hem de eyalet düzeyinde yetkililerle anlık temas halinde olduğu belirtildi. Yetkililer, saldırıya ilişkin detayları ilerleyen saatlerde kamuoyu ile paylaşacak.

Sonuçlar ve detaylar bekleniyor

CNN'e konuşan güvenlik yetkilileri, olayın detaylarını henüz netleştiremedi. Kamuoyunun ilgisi ve güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sürüyor.