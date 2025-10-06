AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Mahalli İdareler Reform Paketi’ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çankırı, “Yerel yönetim reformu yakında hayata geçecek, ilçeler daha da güçlenecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “2026 reform yılı olacak”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında yaptığı konuşmada “2026 reform yılı olacak” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, yerel yönetimlerde mali disiplini güçlendirecek adımların atılacağını belirterek, “Kamuda şeffaflık, hesap verebilirlik ve verimlilik daha da pekişecek” demişti.

Çankırı: “Reformla ilçeler güçlenecek”

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği reform paketine ilişkin olarak “Önümüzdeki günlerde ilçelerin daha da güçleneceği bir yerel yönetimler reformunu Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak” dedi.

“İzmir’de öncelikler başka”

İzmir’deki çöp sorununun kaynağının CHP’li yerel yönetimler olduğunu savunan Çankırı, kentte altyapı yatırımlarının geri planda bırakıldığını söyledi:

"Yamanlar'da hâlâ bir çalışma yok. Böyle bir çöp tesisinin maliyeti sadece 5 milyon dolar, Büyükşehir'in bütçesi ise 100 milyar. İnsan sağlığını tehdit eden bu tesisin yapılması öncelik olmalıydı ama İzmir'de öncelikler başka. Festivaller, sazlar, cazlar… Ancak çiçekler ekiliyor."

“5393 sayılı kanun sorumluluğu açıkça belirtiyor”

Çankırı, belediye hizmetlerindeki aksaklıkların hükümetle ilgisi olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: