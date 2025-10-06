İstanbul’un Sirkeci semtinde Harem-Sirkeci hattında sefer yapan bir feribot, önce demirli bir vapura ardından iskeleye çarptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Feribot önce vapura, ardından iskeleye çarptı

Olay, sabah saatlerinde Harem-Sirkeci hattında meydana geldi. Harem’den hareket eden arabalı vapur, Sirkeci İskelesi’ne yanaşma sırasında kontrolünü kaybederek önce demirli bir vapura, ardından iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisiyle vapurda ve iskelede hasar oluştu.

Ekipler olay yerine yönlendirildi

Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Feribotta bulunan yolcular kısa süreli panik yaşarken, ekiplerin kurtarma ve inceleme çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

Kaza anı kameraya yansıdı

Kaza anı, feribotta bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde feribotun iskeleye yaklaşırken önce bir vapura, ardından kıyıya çarptığı anlar yer aldı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Şirketten açıklama bekleniyor

Şehir Hatları yetkililerinin olayla ilgili inceleme başlattığı, teknik arıza ihtimalinin değerlendirildiği bildirildi. Kaza sonrası seferlerde kısa süreli aksama yaşandığı öğrenildi.