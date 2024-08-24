Kamuoyunda okulların bahçe, duvar ve halı saha alanlarının ihale usulü kiralanması haberlerine karşı 'İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden randevu verilmiyor' iddialarına AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı açıklık getirdi.

Çankırı, kiralamanın Türkiye'de ilk olmadığını 2886 sayılı kanuna göre yapıldığına dikkat çekerek yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Milli Eğitim Bakanlığımız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında daha önce okul aile birlikleri tarafından okul bahçeleri, spor salonları ve halı sahalar gibi alanların ihalesi Bakanlığımızın talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Ayrıca burada kanuna aykırı bir durum değil aksine ihaleler 2886 sayılı kanuna göre yapılmaktadır Türkiye genelinde bir çok ilde bu şekilde okul bahçeleri, spor salonları, halı sahalar ve okul duvarları kiraya verilmektedir. Öte yandan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığım görüşmede kendilerine ulaşan herhangi bir randevu talebinin olmadığını, istedikleri takdirde Pazartesi günü İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Yahşi'yi ziyaret edebileceklerini belirtmek isterim."