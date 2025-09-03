AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, lösemi tedavisi gören 8 yaşındaki Rüzgar’ı evinde ziyaret etti. Taksilere olan ilgisiyle bilinen küçük Rüzgar’ın hayalini gerçekleştiren buluşmada duygusal anlar yaşandı.

Rüzgar’ın taksi hayali gerçek oldu

Tedavi sürecinde hastaneye taksilerle gidip gelen Rüzgar, bu araçlara büyük bir ilgi duymaya başladı. Taksiciler Odası’nı ziyaret eden küçük çocuk, burada kendisine “Hangi milletvekiliyle tanışmak istersin?” sorusu yöneltildiğinde AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın adını söyledi.

Çankırı’dan sürpriz ziyaret

Rüzgar’ın isteğini öğrenen Çankırı, küçük bir sürpriz hazırlayarak onu evinde ziyaret etti. Sohbet eden, hayallerini dinleyen ve vakit geçiren Çankırı, ziyarete ilişkin duygu dolu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

“Gözlerindeki parıltı bana umut verdi”

Çankırı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Rüzgar… Lösemi tedavisi gören, 8 yaşında, kocaman bir kalbi olan bir evladımız. Onun gözlerindeki parıltı, enerjisi ve hayalleri bana umut verdi. Rüzgar’ın yoluna ışık, kalbine şifa, geleceğine mutluluk diliyorum. Dualarım ve sevgim her zaman onunla.”

