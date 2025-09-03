3'üncü Lig 4'üncü Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, yeni sezon öncesinde transfer yasağını kaldırarak taraftarına müjde verdi. Yeşil-kırmızılılar, eski oyuncularına olan borçlarını ödeyerek transfer tahtasını açtı ve yeni kadrosuna lisans çıkarma hakkı kazandı.

Karşıyaka'da borçlar ödendi, tahta açıldı

Taha Yalçıner, Haydar Yılmaz, Şeref Özcan, Cenk Özbey, Okan Şahingöz ve Recep Türköz gibi eski futbolcularına kesinleşmiş borçlarını ödeyen Karşıyaka, son olarak Adem Büyük ve Efe Fatih Eryener’in toplam 2 milyon 850 bin TL’lik alacaklarını kapattı. Yönetim, bu hamleyle transfer yasağını kaldırarak yeni sezon öncesi kadronun lisans işlemlerini tamamladı.

Kadro baştan kuruldu

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte Karşıyaka, tepeden tırnağa yenilediği kadrosuna lisans çıkarabilecek. Afyonspor maçı öncesinde taraftarın heyecanı artarken, kulüp yönetimi uzun süredir beklenen yasağın kalkmasıyla rahat bir nefes aldı.

Kadir Bakırtaş Çankaya FK’da

Karşıyaka’da forma giyen ön libero Kadir Bakırtaş, 3’üncü Lig ekibi Çankaya FK’ya transfer oldu. 23 yaşındaki futbolcunun transferinden yeşil-kırmızılı kulübün bonservis geliri elde ettiği öğrenildi. Kadir geçen sezon 30 maçta 3 gol kaydetmişti.