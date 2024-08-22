Geçtiğimiz günlerde orman yangınının etkili olduğu Ödemiş'in Pirinççi Mahallesi'ne ziyarette bulunan Çankırı, mahalle kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yangından etkilenenlerle birebir sohbet eden ve onların taleplerini dinleyen Çankırı, hükümetin yaraların sarılması için gereken adımları atmaya devam edeceğini ifade etti.

"Uçak alacaklarını söylüyorlar"

Konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik eleştirilerde bulunan Çankırı, belediyenin yangınlara yeterince müdahale edemediğini savunarak, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi de 'Bize bırakın biz uçak alacağız' açıklamalarını duyuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kendi çöplerini bile toplayamazken, yangınlara yetişemezken, uçak filosu kurmaktan bahsediyor. AK Parti olarak 22 yıldır bu işlerin nasıl yapılacağını gayet iyi biliyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz."

"Sosyal belediyecilik anlayışında neden ayrım yapılıyor?"

Çankırı, sosyal belediyecilik anlayışı ve birlik çağrısında da bulunarak, "Birincisi, sosyal belediyecilikte insan ve hizmet öncelikliyse neden ayrım yapılıyor? İkincisi, yaraları sarmak ve birlik olmak amacı varsa, neden siz-biz kavgasına giriliyor?" dedi. Çankırı ayrıca, Tarım Bakanı'nın yangınla mücadelede gösterdiği hassasiyeti vurgulayarak, "Sayın Tarım Bakanımız, ilk günden beri polemiklerden uzak durarak, sahada ter dökerek çalışıyor. Ancak ne yazık ki muhalefetin İzmir temsilcilerinin bu anlayıştan ne kadar uzak olduğunu görüyoruz," şeklinde konuştu.