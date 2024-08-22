198 polis adayı yemin ederek meslek hayatına adım attı. Törende, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın da katıldığı bir dizi konuşma yapıldı.

İlk kadın mezunlar törenle ödüllendirildi

Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi’nin 30. döneminde, ilk kez kadın mezunlar eğitimi tamamlayarak sertifikalarını aldı. Tören, bando takımının performansıyla başladı, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Dönem birincisi Burcu İpek, tören sırasında yaş kütüğüne adının bulunduğu plaketi çaktı.

Vali Yakup Canbolat'tan önemli mesajlar

Törende konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, mezunlara hitap ederek, "Meslek hayatınız boyunca hukuka, adalete, insan haklarına ve ahlaka uygun hareket etmeniz gerektiğini de aklınızdan hiç çıkarmayınız" dedi. Canbolat, polislerin toplumla sağlıklı ilişkiler kurmasının ve özgürlük-güvenlik dengesini gözetmesinin önemini vurguladı.

Dönem birincisi Burcu İpek'ten duygu dolu konuşma

Dönem birincisi Burcu İpek, mezuniyetin sevinç ve hüznünü yaşadıklarını belirtti. İpek, “Bu kutsal yuvada aldığımız eğitimle insan haklarına saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, halkla iyi ilişkiler kurabilen polisler olarak, vatanımızın her karış toprağında en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağız” dedi.

Aydın Pomem Müdür Vekili'nden tavsiyeler

Aydın POMEM Müdür Vekili Tufan Akkın, mezunlara yönelik yaptığı konuşmada, “Burada aldığınız eğitim ve beceriler hayatınız boyunca size yardımcı olacaktır. Ancak öğrendiklerinizle yetinmeyin, sürekli kendinizi geliştirin” dedi. Akkın, genç polislerin Türkiye Cumhuriyeti’ne ve halkına hizmet etmelerini beklediklerini ifade etti.

Törenin ardından kutlama

Yeminin ardından keplerini havaya fırlatan polis memurları, aileleriyle buluşarak mezuniyet coşkusunu paylaştı. Törene, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın milletvekilleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin ve birçok protokol üyesi katıldı.