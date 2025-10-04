AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Gazze planına verdiği cevabı sosyal medya hesabından değerlendirdi. Çelik, Hamas’ın yaklaşımını “yapıcı ve barış odaklı” olarak nitelendirdi.

“Gerçek barış ve adalet vurgusu”

Çelik, “Başkan Trump’ın açıkladığı plana Hamas’ın cevabı, yapıcı bir şekilde gerçek barış, hakkaniyet ve adalet odaklı yaklaşımı içermektedir” ifadesini kullandı.

Açıklamada, Hamas’ın ateşkes ve barışın sağlanması için esir takası, işgalin sona ermesi ve Filistin’in sadece Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiği yönünde kapsayıcı bir yaklaşım ortaya koyduğu belirtildi.

Çelik, İsrail’in saldırılarının hemen durdurulması gerektiğini vurguladı:

“Bu kapsayıcı iradeye uluslararası destek verilmelidir. İsrail’in saldırıları derhal son bulmalı, ateşkes sağlanmalı ve insani yardımlar engelsiz şekilde Gazze’ye ulaştırılmalıdır.”

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk günden itibaren ateşkesten bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasına kadar çizdiği yol haritasının kalıcı barış için en net çerçeve olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına Hamas’tan geçtiğimiz günlerde yanıt gelmişti. Hamas, tüm İsrailli rehineleri serbest bırakmaya hazır olduklarını ancak silah bırakma konusunda şartlarının bulunduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu savunma pozisyonuna geçti, müzakere heyetine ise hazırlık talimatı verildi.